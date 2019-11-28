ФПП Ленобласти с начала года выдал микрозаймов более чем на 150 млн р

ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области с начала текущего года выдал бизнесменам региона 70 микрозаймов более чем на 150 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, микрозайм сегодня наиболее привлекательный инструмент финансирования для малого и среднего бизнеса Ленинградской области. Такая популярность кредита обусловлена величиной процентной ставки – она составляет половину учетной ставки.
Получить микрозайм может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории Ленинградкой области не менее трех месяцев. Максимальная сумма выданных одному предпринимателю не может превышать пяти миллионов рублей. При этом срок рассмотрения заявок в Фонде составляет не более шести дней с момента подачи полного пакета документов.
"Займ выдается без комиссий, а проценты начисляются на фактический остаток задолженности", - пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что Фонд оказывает и другие виды финансовой поддержки. Так, с начала года даны 23 поручительства на сумму 320 миллионов рублей. Также ФПП предоставляет предпринимателям гарантии под выдачу кредитов в банках – с начала года объем таких кредитов составил 1,3 миллиарда рублей. По программе льготного лизинга одобрено две заявки на общую сумму 73,8 миллиона рублей. В этом году Фонд также выступил поручителем в четырех сделках бизнеса с АО "Корпорация МСП" и Банком МСП на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.