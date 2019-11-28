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РИА Новости

На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии

19:56 28.11.2019 (обновлено: 19:57 28.11.2019)
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Осужденного "забыли" отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 на Украине после отбытия срока наказания, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности, он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний", - сообщила пресс-служба прокуратуры.
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Отмечается, что в ходе проверки его доводов установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам, однако освободили заключенного только после вмешательства прокуратуры.
"В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - отметили в пресс-службе.
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