На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Осужденного "забыли" отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 на Осужденного "забыли" отпустить из Бориспольской исправительной колонии №119 на Украине после отбытия срока наказания, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области

"Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№ 119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности, он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки его доводов установлено, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания работникам, однако освободили заключенного только после вмешательства прокуратуры.