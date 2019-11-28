МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Зампред Госдумы Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.

"Сегодня историю России дети начинают изучать с 6 класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", - сказала Яровая на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Также она предложила дополнить учебники по всем дисциплинам справочным разделом "Наши имена" с информацией о цивилизационном вкладе России и отечественных деятелей, дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России и сделать Российскую академию образования основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

"Содержание ФГОСов, образовательных программ, учебников является, прежде всего, уровнем ответственности государства за качество, доступность образования и единство образовательного и культурного пространства. Поэтому Российская академия образования должна являться основным их разработчиком", - подчеркнула Яровая.