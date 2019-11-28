Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T19:32+0300
https://ria.ru/20191128/1561722459.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/59/1555365939_0:420:2800:1995_1036x0_80_0_0_548942aae86ea7224bdb34abcf6b1f5f.jpg
РИА Новости

Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"

19:31 28.11.2019 (обновлено: 19:32 28.11.2019)
86
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
"Сегодня историю России дети начинают изучать с 6 класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", - сказала Яровая на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Заседание Совета Федерации РФ
24 июня, 16:53
В Совфеде поддержали введение предмета "Семьеведение" в школах
Также она предложила дополнить учебники по всем дисциплинам справочным разделом "Наши имена" с информацией о цивилизационном вкладе России и отечественных деятелей, дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России и сделать Российскую академию образования основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).
"Содержание ФГОСов, образовательных программ, учебников является, прежде всего, уровнем ответственности государства за качество, доступность образования и единство образовательного и культурного пространства. Поэтому Российская академия образования должна являться основным их разработчиком", - подчеркнула Яровая.
Зампред Госдумы отметила, что в целях развития культуры устной и письменной речи необходимо, чтобы федеральные образовательные стандарты и школьные образовательные программы по всем предметам содержали "конкретные требования по количеству обязательных часов, отводимых на речевую активность учащегося".
Урок в школе
8 июня, 20:40
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
940009
Обсудить 3
Госдума РФИрина ЯроваяРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине
Меркель упала на сцене в Берлине
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
Рособрнадзор подписал рекомендации по использованию телефонов в школах
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас обвинил Европарламент в попытке политического манипулирования
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
СМИ сообщили о переброске США боевой техники к нефтяным полям в Сирии
Смартфон
Россиян предупредили о распространении новых видов мошенничества
Российский болельщик
Минздрав выступил против возврата продажи пива на стадионах
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, почему важно обеспечить порядок в городах
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин прокомментировал введение системы распознавания лиц в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин рассказал о востребованности развития здравоохранения в Москве
Капельницы
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Города России. Феодосия
Опрошенные россияне рассказали, как и где отдыхают с детьми
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин призвал модернизировать поликлиническое звено в России
Политолог Александр Дудчак
Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
Карасин рассказал о ходе переговоров по авиасообщению с Грузией
Загрузка ракеты на пусковую установку ракетного комплекса
Германия не приняла предложение России о моратории на РСМД в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
18:47Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии
18:40В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным
18:34Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР
Лента новостейМолния