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РИА Новости

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

19:21 28.11.2019 (обновлено: 19:43 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Авторами выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.
"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
Законопроект также предлагает установить обязанность работодателя отстранить педагога от работы при получении сведений от правоохранителей об уголовном преследовании не только за особо тяжкие преступления, но и при административном преследовании.
"Включение нового основания для отстранения от работы педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник системы образования подвергся административному преследованию за правонарушение ... должно предупредить дальнейшее совершение подобных правонарушений (или рецидивов-преступлений) в школах, колледжах, вузах", - говорится в пояснительной записке.
При этом речь идет об административном преследовании в рамках статьи 6.1.1. КоАП РФ ("Побои").
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