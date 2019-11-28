В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты от Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.

Авторами выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.

Законопроект также предлагает установить обязанность работодателя отстранить педагога от работы при получении сведений от правоохранителей об уголовном преследовании не только за особо тяжкие преступления, но и при административном преследовании.

"Включение нового основания для отстранения от работы педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник системы образования подвергся административному преследованию за правонарушение ... должно предупредить дальнейшее совершение подобных правонарушений (или рецидивов-преступлений) в школах, колледжах, вузах", - говорится в пояснительной записке.