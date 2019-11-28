В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор в своих методических рекомендациях не предлагает запрещать ученикам приносить с собой телефон в школу, сообщил РИА Новости в четверг глава ведомства Сергей Кравцов.
Ранее он сообщил, что служба подписала методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе. Они были подготовлены по результатам предыдущего заседания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты детей. Участники мероприятия высказывались за ограничение использования в школах телефонов, которые мешают учебному процессу. Высказывались предложения о хранении телефонов в специальных шкафчиках, либо они могли бы сдаваться директору, когда ребенок приходит утром в школу, и выдаваться ему после окончания уроков.
"В наших методических рекомендациях мы предлагаем руководству школы определить порядок возможных ограничений на использование телефонов в школе. Речь о запрете для ребят приносить с собой телефон не идет", - сказал Кравцов.
Он также отметил, что Рособрнадзор намерен разослать свои рекомендации во все учебные заведения страны.