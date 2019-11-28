В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах

Ранее он сообщил, что служба подписала методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе. Они были подготовлены по результатам предыдущего заседания Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты детей. Участники мероприятия высказывались за ограничение использования в школах телефонов, которые мешают учебному процессу. Высказывались предложения о хранении телефонов в специальных шкафчиках, либо они могли бы сдаваться директору, когда ребенок приходит утром в школу, и выдаваться ему после окончания уроков.