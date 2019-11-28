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РИА Новости

Президент РАН рассказал о повышении интереса к химии

18:47 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Главным результатом Международного года Периодической таблицы химических элементов стало любопытство в отношении того, как много значат химические элементы в нашей жизни, которое благодаря различным мероприятиям проснулось в людях, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
На закрытии Международного года Периодической таблицы химических элементов в МГУ он пояснил, что Россия ставила на этот год три задачи: учредить премию имени Менделеева, выиграть олимпиаду по химии среди школьников в Париже, а также получить Нобелевскую премию.
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"Не все у нас получилось. Премию, действительно, Россия вместе с ЮНЕСКО учредила. Это очень важный итог года ... Неплохо выступили на олимпиаде в Париже, завоевали там, по-моему, четыре медали или больше. Но вот, к сожалению, Нобелевскую премию не получили, хотя в шорт-листе были. То есть, можно сказать, что мы хорошо провели год. Но мне кажется, что главный результат этого года, что мы разбудили через многочисленные мероприятия, которые у нас были - и через открытые уроки, через конференции, через фестивали - мы разбудили любопытство сотен тысяч, а может даже и миллионов наших людей, прежде всего, школьников, студентов, любопытство не только в отношении таблицы химических элементов - она известна - а в отношении того, насколько много значат эти элементы во всей нашей жизни", - сказал он.
Сергеев подчеркнул, что это любопытство также может породить интерес к астрофизике, биологии, математике.
2019 год был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Это событие посвящено 150-летию открытия Периодического закона химических элементов великим русским ученым Дмитрием Менделеевым.
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Александр Сергеев (РАН)Российская академия наукРоссияОбщество
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