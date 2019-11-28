Законопроект о бытовом насилии опубликуют на сайте Совфеда 29 ноября

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Текст законопроекта о бытовом насилии будет размещен в пятницу на сайте Совета Федерации, у всех заинтересованных сторон будет две недели, чтобы представить свои замечания, сообщила журналистам в четверг спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Завтра на сайте Совета Федерации будет опубликован проект закона о бытовом насилии", - сказала парламентарий.
Она отметила, что с ним могут ознакомиться все заинтересованные стороны, общественные организации, Патриархия и те, кто подвергал законопроект критике. "В течение двух недель они могут представить свои замечания", - сказала она.
Матвиенко выразила пожелание, чтобы закон стал тем документом, который консолидирует, объединяет общество, а не разъединяет его.