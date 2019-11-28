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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о запрете аналогов насвая и снюса

18:29 28.11.2019 (обновлено: 18:30 28.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса, следует из базы данных ГД.
Действующим законодательством запрещается оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком (снюсом).
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Законопроектом предлагается изложить соответствующую статью в новой редакции. "Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией", - говорится в проекте закона.
Авторы поясняют, что производители, именуя снюс в процессе производства, например, "никотинсодержащей смесью", "чистым никотином" и так далее де-юре соблюдают закон, но де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика.
"Данное вещество, в силу своей формальной легальности, стало популярно в подростковой и молодежной среде, что, с учетом вышеуказанных механизмов действия на человека, особенно небольшого веса (подростки), приводит не только к стремительному "привыканию", но и к летальному исходу", - говорится в пояснительной записке.
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