В Госдуму внесли законопроект о запрете аналогов насвая и снюса

Действующим законодательством запрещается оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком (снюсом).
Законопроектом предлагается изложить соответствующую статью в новой редакции. "Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией", - говорится в проекте закона.
Авторы поясняют, что производители, именуя снюс в процессе производства, например, "никотинсодержащей смесью", "чистым никотином" и так далее де-юре соблюдают закон, но де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика.
"Данное вещество, в силу своей формальной легальности, стало популярно в подростковой и молодежной среде, что, с учетом вышеуказанных механизмов действия на человека, особенно небольшого веса (подростки), приводит не только к стремительному "привыканию", но и к летальному исходу", - говорится в пояснительной записке.
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