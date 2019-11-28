В Госдуму внесли законопроект о запрете аналогов насвая и снюса

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагают установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса, следует из базы данных ГД.

Действующим законодательством запрещается оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком (снюсом).

Законопроектом предлагается изложить соответствующую статью в новой редакции. "Запрещается оптовая и розничная торговля насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией", - говорится в проекте закона.

Авторы поясняют, что производители, именуя снюс в процессе производства, например, "никотинсодержащей смесью", "чистым никотином" и так далее де-юре соблюдают закон, но де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика.