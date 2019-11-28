Проживающей в Париже блокаднице Ленинграда вручили российский паспорт

ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников в четверг торжественно вручил российский паспорт 96-летней блокаднице Ленинграда Марии Смульской, которая живет во Советник-посланник посольства РФ во Франции Артем Студенников в четверг торжественно вручил российский паспорт 96-летней блокаднице Ленинграда Марии Смульской, которая живет во Франции более 40 лет, но хочет вернуться на родину в Санкт-Петербург

Во время блокады Ленинграда Смульская работала санитаркой в военном госпитале, затем – 34 года посвятила ленинградским строительным организациям. В 1978 году уехала во Францию вслед за своей дочерью. Согласно закону оставила свою квартиру в центре Ленинграда в пользу государства, и более 40 лет не въезжала в Россию. Проживая во Франции, Смульская не имела французского гражданства, а с распадом СССР потеряла советское.

Указ президента РФ о предоставлении российского гражданства Смульской был подписан 20 ноября.

Уже несколько лет Смульская прикована к постели, и церемония вручения паспорта прошла в ее квартире в Париже. Вручение паспорта состоялось при участии заведующего консульским отделом посольства РФ во Франции Алексеем Поповым и советника-посланника посольства Артема Студенникова.

"Мы очень рады, что смогли выполнить ваше желание и вручили вам паспорт гражданина РФ", - сказал Студенников, вручая документ. Он также передал указ президента РФ о предоставлении гражданства.

"Это честь моей жизни", - ответила женщина, получая паспорт. Теперь она хочет вернуться в родной Санкт-Петербург. "Я его давно не видела, мне дорог этот город. И я хочу немножко подышать воздухом моей жизни", - говорит она.

По словам ее дочери Изы, за 40 лет Франция так и не стала для Смульской родной. "Мама приехала сюда 40 лет назад и каждый день мне говорила: зачем ты меня сюда привезла", - отмечает она. "Я ей говорила: "Поезжай". В 90-е годы легко было восстановить гражданство. Но она отвечала: у меня нет жилья. Действительно, когда она уезжала, надо было оставить все государству, городу. У нее там ничего нет. Она задавалась вопросом, где я буду жить. А потом она уже жалела, что не поехала", - добавляет Иза.

В феврале 2019 года Смульская была награждена в Париже от имени правительства Санкт-Петербурга памятным знаком в честь "75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".