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РИА Новости

СК подтвердил гибель экс-главы полиции Еревана при пожаре в Пятигорске

17:47 28.11.2019 (обновлено: 17:48 28.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю подтвердило РИА Новости информацию, что в результате хлопка газа и пожара на пивоварне в Пятигорске погиб бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате взрыва на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "Сюрприз" в Пятигорске с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировано.
Позже в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что среди погибших - бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян.
"Да, подтверждаю", - сказал РИА Новости представитель СУСК.
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Следственный комитет РФПятигорскЕреванРоссияПроисшествия
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