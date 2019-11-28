При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при взрыве и пожаре в пивоварне в Пятигорске, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
"На месте пожара обнаружены двое погибших. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения МЧС края проводят проливку и разбор конструкций с целью исключения повторного возгорания", - сказал Дегтярев.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате взрыва на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "СЮРПРИЗ" в Пятигорске с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров.
Причина взрыва уточняется.