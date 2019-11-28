В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне

"В 06.50... поступило сообщение о том, что при нарушении технологического процесса на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "СЮРПРИЗ" произошел взрыв с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров… В результате происшествия один человек погиб ", - говорится в сообщении.