В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Один человек погиб при взрыве на пивоварне в Пятигорске, сообщается на сайте управления МЧС РФ по в Ставропольскому краю.
"В 06.50... поступило сообщение о том, что при нарушении технологического процесса на территории частной пивоваренной компании ООО "БП "СЮРПРИЗ" произошел взрыв с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров… В результате происшествия один человек погиб ", - говорится в сообщении.
Также частично разрушена хозяйственная постройка.
Спасатели локализовали пожар в 07.04, ликвидировали открытое горение в 07.15. Причина взрыва уточняется.