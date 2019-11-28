Украина озвучила вопросы для саммита "нормандской четверки" в Париже

КИЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

При этом он очередной раз подчеркнул, что позиция Киева о выборах в Донбассе состоит в том, что они должны проходить только по украинскому законодательству.

Данилов, не исключил, что во время саммита Киев могут вынуждать пойти на прямые переговоры с представителями неподконтрольных ему территорий.

"Я уверен, что ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, от президента Зеленского мы там не увидим", - цитирует Данилова агентство "ЛигаБизнесИнформ".