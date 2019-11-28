На базовую программу ОМС в 2020 год потратят 2,2 триллиона рублей

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования на 2020 год за счет средств субвенций ФОМС утверждено в размере 2,2 триллиона рублей, сообщила зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук на открывшемся в Москве X Всероссийском конгрессе пациентов.

Конгресс собрал представителей свыше 30 общественных организаций, федеральных министерств, фондов и служб. Они обсудят вопросы взаимодействия госорганов и пациентских сообществ, которое должно послужить основой построения пациент-ориентированного здравоохранения в России на основе медицинского страхования.

"За последние годы создан очень серьезный институт страхования, который защищает права всех пациентов в системе ОМС. И основным принципом реализации ОМС является гарантия бесплатного оказания медпомощи. Один из элементов реализации этой гарантии – финансирование базовой программы ОМС. На 2020 год уже утвержден бюджет: базовая программа медстрахования будет стоить 2,2 триллиона рублей, что более чем в три с половиной раза превышает расходы на оказание медицинской помощи в базовой части, если сравнивать с показателями последних семи лет", – сказала Кравчук на пленарном заседании конгресса.

Она отметила, что только с 2013 года базовая программа ОМС стала бездефицитной, что позволило включить в нее всеобщую диспансеризацию.

"Если в 2014 году это были только отдельные категории граждан и дети, то в 2020 году это уже будет всеобщая диспансеризация взрослого населения страны. Плюс мы полностью включили в систему ОМС ЭКО, гемодиализ, КТ и МРТ-диагностику. То есть мы все больше расширяем возможности, которые предоставляются пациентам не по квоте. Сегодня это уже целый перечень доступных населению медуслуг, оказываемых методом высокотехнологичной помощи в рамках базовой программы", – подчеркнула представитель ФОМС.

По ее словам, помимо финансирования, ключевым для ОМС является создание системы защиты прав застрахованных.

"Речь не только о системе, которая действует с 2016 года. Страховые представители сегодня работают на горячих линиях в круглосуточном режиме. Это те люди, которые сопровождают и организуют проведение диспансеризации и профилактических осмотров совместно с медорганизациями. Такой принципиально новый подход внедряется с прошлого года и уже нашел отражение в рамках реализации нацпроектов текущего года. Это не только непосредственное сопровождение при организации диспансеризации и индивидуального информирования, но и контроль постановки на диспансерное наблюдение", – рассказала Кравчук.

Она отметила, что в этом году о необходимости прохождения диспансеризации было проинформировано 50 миллионов человек. В результате такой работы число россиян, пришедших на профилактические осмотры, увеличивается на 6-7% в год.

"Тут важно взаимодействие страховых организаций, которые разъясняют, как можно записаться на диспансеризацию, когда приезжает мобильная бригада… Плюс контроль диспансерного наблюдения. В текущем году 4,5 миллиона человек поставлены на диспансерное наблюдение. Теперь необходимо продолжить работу с этой группой населения. Как часто их приглашают на диспансеризацию, приходит ли население, причины, почему не приходит... Это индивидуальная работа страховых представителей, которая дает пациенту возможность узнать о своих правах", – пояснила Кравчук.

Важным моментом она назвала работу с онкопациентами. По ее словам, в текущем году очень серьезно увеличено финансирование по программе борьбы с онкологией.

"В этом году 70 миллиардов рублей дополнительно направлено на химиотерапию, на обеспечение необходимыми препаратами онкопациентов. В следующем году мы увеличиваем еще на 50 миллиардов рублей вложения в лечение онкозаболеваний. В систему ОМС входит не только ПЭТ-диагностика, но и ПЭТ-лечение", – рассказала представитель ФОМС.

С целью контроля качества медицинской помощи ФОМС и территориальные фонды и страховые медицинские компании не только мониторируют ее фактическое оказание, но и определяют нормативы объема и финансовой стоимости лечения, госпитализаций в стационары, обеспечения лекарствами.

"Это позволяет нам обеспечить пациентам средства и медицинские современные технологии, в которых они нуждаются", – добавила Кравчук.