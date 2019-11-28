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РИА Новости

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

17:29 28.11.2019 (обновлено: 17:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел уже седьмой телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), которая пройдет в Париже 9 декабря, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.
"Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.
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Также посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter отметил, что это уже седьмой телефонный разговор Зеленского и Меркель.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Президент Украины Владимир Зеленский
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