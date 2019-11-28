Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел уже седьмой телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), которая пройдет в Париже 9 декабря, сообщила в четверг пресс-служба главы украинского государства.
"Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.
26 ноября, 08:00Киев перед нормандским саммитом: готовьте дрова для Майдана
Также посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter отметил, что это уже седьмой телефонный разговор Зеленского и Меркель.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.