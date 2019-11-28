СК расследует дело об отравлении воспитанников детсада в Беслане

ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Следователи приняли к производству уголовное дело о нарушении санитарных правил после отравления 14 воспитанников детского сада в Беслане Северной Осетии, сообщает следственное управление СК по региону.
Ранее прокуратура Северной Осетии проинформировала, что в детскую больницу поступили 14 детей с признаками отравления, 11 из них госпитализированы.
"По инициативе следственных органов СК РФ по Северной Осетии, учитывая возникший общественный резонанс, принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по статье УК РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, дети были доставлены в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция". "После оказания им медицинской помощи состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает", - отмечает СК.
Сейчас по уголовному делу идет осмотр места происшествия с привлечением специалистов, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы, изымаются документы, допрашиваются работники дошкольного учреждения и родители детей.