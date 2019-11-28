СК расследует дело об отравлении воспитанников детсада в Беслане

"По инициативе следственных органов СК РФ по Северной Осетии, учитывая возникший общественный резонанс, принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по статье УК РФ "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, дети были доставлены в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция". "После оказания им медицинской помощи состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает", - отмечает СК.