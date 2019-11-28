В Беслане госпитализировали с отравлением 11 воспитанников детсада

"Организована проверка по факту госпитализации воспитанников детского сада №6 города Беслана. Установлено, что в среду в детскую больницу с признаками отравления обратились 14 воспитанников образовательного учреждения. Из них 11 детей в возрасте от 2 до 6 лет госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы.