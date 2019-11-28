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РИА Новости

В Беслане госпитализировали с отравлением 11 воспитанников детсада

11:11 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Одиннадцать воспитанников детсада госпитализированы в Беслане, сообщает прокуратура Северной Осетии.
"Организована проверка по факту госпитализации воспитанников детского сада №6 города Беслана. Установлено, что в среду в детскую больницу с признаками отравления обратились 14 воспитанников образовательного учреждения. Из них 11 детей в возрасте от 2 до 6 лет госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, при поступлении состояние двух пациентов оценивалось как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.
"Проведение проверки по данному факту поручено прокуратуре Правобережного района. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц образовательного учреждения на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил", - добавляет ведомство.
К проверке обстоятельств отравления детей прокуратурой привлечены специалисты Роспотребнадзора.
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