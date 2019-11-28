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РИА Новости

Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу

17:18 28.11.2019 (обновлено: 17:19 28.11.2019)
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© РИА Новости / РИА НовостиПолитолог Александр Дудчак
Политолог Александр Дудчак
© РИА Новости / РИА Новости
Политолог Александр Дудчак. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинский политолог, экономист Александр Дудчак считает, что Киев не стремится найти компромисс по газовому вопросу с Россией.
"Сейчас мы видим отсутствие стремления к нахождению компромиссов, где все эти торги, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе и по газу, это не попытка выторговать или найти какой-то лучший вариант для украинской экономики. Это умышленное уничтожение целой отрасли с попыткой передать ее каким-то новым управленцам или новым хозяевам", - отметил эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По его словам, более пяти с половиной лет власти на Украине занимаются "сознательным уничтожением экономики" страны, в том числе, страна не сможет стать супераграрной державой. "Уже и в этом направлении приняты соответствующие законы, чтобы "выбить" землю в буквальном и переносном смысле из-под экономики Украины. По сути, страну поставили на рейсы и ведут ее в яму", - заключил Дудчак.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
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Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. Двадцатого ноября они прошли в Брюсселе на техническом уровне. Как сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в начале декабря.
По итогам консультаций в октябре Брюссель и Киев услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить. При этом ЕК все же предложила свой план: в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня.
Кручу-верчу, запутать хочу
15:44
Кручу-верчу, запутать хочу
14292003
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Александр ДудчакСитуация на УкраинеЕврокомиссияЕвросоюзЕвропаРоссияУкраинаЭкономика
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