Эксперт: Украина не готова к компромиссам по газовому вопросу

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Украинский политолог, экономист Украинский политолог, экономист Александр Дудчак считает, что Киев не стремится найти компромисс по газовому вопросу с Россией

"Сейчас мы видим отсутствие стремления к нахождению компромиссов, где все эти торги, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе и по газу, это не попытка выторговать или найти какой-то лучший вариант для украинской экономики. Это умышленное уничтожение целой отрасли с попыткой передать ее каким-то новым управленцам или новым хозяевам", - отметил эксперт на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

По его словам, более пяти с половиной лет власти на Украине занимаются "сознательным уничтожением экономики" страны, в том числе, страна не сможет стать супераграрной державой. "Уже и в этом направлении приняты соответствующие законы, чтобы "выбить" землю в буквальном и переносном смысле из-под экономики Украины. По сути, страну поставили на рейсы и ведут ее в яму", - заключил Дудчак.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по транзиту газа после 2019 года. Двадцатого ноября они прошли в Брюсселе на техническом уровне. Как сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС, Еврокомиссия предлагает провести следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в начале декабря.