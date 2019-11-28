В Москве будут судить женщину из Дагестана за серию отравлений

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Дагестана , обвиняемой в причинении вреда здоровью, приведшего к смерти, разбое и кражах у жителей города, сообщает пресс-служба ведомства.

"Люблинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Республики Дагестан. Она обвиняется в совершении преступлений… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", "кража, в том числе имущества с банковского счета", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая под предлогом оказания интимных услуг за деньги приезжала в квартиры мужчин, где в ходе распития алкоголя подмешивала психотропные препараты. Затем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, она похищала деньги и ценные вещи.

Так, по версии следствия, в марте 2018 года злоумышленница в квартире 62-летнего москвича добавила в алкоголь сильнодействующее вещество. Обвиняемая похитила из квартиры имущество и скрылась, а потерпевший скончался на месте происшествия от сочетанного отравления.

Кроме того, следствие инкриминирует обвиняемой еще два аналогичных преступления, одно из которых она совершила вместе с сообщницей (уголовное дело выделено в отдельное производство). В последних двух случаях потерпевшие выжили.