В Москве будут судить женщину из Дагестана за серию отравлений

"Люблинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы Республики Дагестан. Она обвиняется в совершении преступлений… "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", "разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья", "кража, в том числе имущества с банковского счета", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемая под предлогом оказания интимных услуг за деньги приезжала в квартиры мужчин, где в ходе распития алкоголя подмешивала психотропные препараты. Затем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, она похищала деньги и ценные вещи.
Так, по версии следствия, в марте 2018 года злоумышленница в квартире 62-летнего москвича добавила в алкоголь сильнодействующее вещество. Обвиняемая похитила из квартиры имущество и скрылась, а потерпевший скончался на месте происшествия от сочетанного отравления.
Кроме того, следствие инкриминирует обвиняемой еще два аналогичных преступления, одно из которых она совершила вместе с сообщницей (уголовное дело выделено в отдельное производство). В последних двух случаях потерпевшие выжили.
В настоящее время уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.