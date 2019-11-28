Макрон заявил о необходимости участия Европы в обсуждении замены ДРСМД

"На мой взгляд, именно поэтому необходимо включить эти темы в наше обсуждение на будущей неделе... Тот договор нового поколения, который заменит договор о РСМД... предполагает участие европейцев. Мы не можем рассчитывать на то, что двусторонний договор, в котором не участвовала Европа, обеспечит нашу безопасность", - подчеркнул французский президент.