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РИА Новости

Макрон заявил о необходимости участия Европы в обсуждении замены ДРСМД

16:42 28.11.2019
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© REUTERS / Bertrand Guay/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
© REUTERS / Bertrand Guay/Pool
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть вовлечена в создание новых договоров о ракетах средней и малой дальности, так как это касается ее безопасности.
Макрон напомнил, что Франция и Европа в целом выразили сожаление в связи с решением США выйти из договора по РСМД, что положило конец соглашениям, "достигнутым во время холодной войны", и затронуло безопасность Франции и ее европейских союзников. В связи с этим президент подчеркнул, что Европе следует начать обсуждение относительно ограничения вооружений в интересах мира в регионе.
"После того, как мы сделали все возможное, чтобы не допустить нарушения этого договора со стороны России, а затем и упомянутого решения США, мы не можем смириться с тем, что сейчас все, что нам остается - констатировать, что мы больше не находимся под защитой двустороннего договора", - заявил французский президент в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которого велась в микроблоге Елисейского дворца в Twitter.
"На мой взгляд, именно поэтому необходимо включить эти темы в наше обсуждение на будущей неделе... Тот договор нового поколения, который заменит договор о РСМД... предполагает участие европейцев. Мы не можем рассчитывать на то, что двусторонний договор, в котором не участвовала Европа, обеспечит нашу безопасность", - подчеркнул французский президент.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДЭммануэль МакронНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергСШАБезопасностьВ мире
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