"Автодор" ввел ночные тарифы на новых участках трассы М-11

"С 27 ноября при проезде по маршрутам внутри 7-8 этапов М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (маршруты с 543 по 646-ой, с 543 – по 668-ой, с 543 по 684-й, с 646 по 668-ой, с 646 по 684-й и с 668 по 684-й километры) действует дифференцированный по времени суток тариф. Дневной тариф на участках от 208 до 684 километра действует с 06:00:00 до 23:59:59, а ночной - с 00:00:00 до 05:59:59", - сообщает "Автодор".