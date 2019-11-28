"Автодор" ввел ночные тарифы на новых участках трассы М-11

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госкомпания "Автодор" вводит ночные тарифы на 7 и 8 участках недавно введенной трассы М-11 на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Автодора".
"С 27 ноября при проезде по маршрутам внутри 7-8 этапов М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (маршруты с 543 по 646-ой, с 543 – по 668-ой, с 543 по 684-й, с 646 по 668-ой, с 646 по 684-й и с 668 по 684-й километры) действует дифференцированный по времени суток тариф. Дневной тариф на участках от 208 до 684 километра действует с 06:00:00 до 23:59:59, а ночной - с 00:00:00 до 05:59:59", - сообщает "Автодор".
"Например, проезд от 646 до 684 километра для легкового автомобиля с транспондером днем стоит 96 рублей, ночью – 40 рублей. Соответственно, без транспондера – 120 и 50 рублей", - поясняет госкомпания. Полная таблица тарифов доступна на сайте госкомпании. Ранее ночные тарифы действовали только на участке М-11 от Солнечногорска до Твери с 58 по 97 километры и с 97 по 149 километры.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, открыта для сквозного движения 27 ноября, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 - около 2 тысяч рублей. На дороге расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 "Россия" будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом.