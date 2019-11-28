В "Нафтогазе" заявили о предупреждении "Газпрома" перекрыть газ

По его словам, в письме российской компании указывается, что у "Газпрома" в 10 часов 1 января не будет оснований продолжать поставки топлива на Украину.

"Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", - отметил Витренко.

При этом он обратил внимание на указание точного времени, что заставляет воспринимать это сообщение как угрозу.

"Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах", - заявил он.

Ситуация с новым контрактом

Нынешние контракты России Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. На встрече 27 октября российская компания предложили пакетный вариант решения газовых вопросов. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В ответ украинская сторона заявила, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.

Затем 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год.

При этом в российской компании отметили, что новый договор может быть подписан только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Также "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.