Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T19:03+0300
https://ria.ru/20191128/1561714447.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155895/40/1558954078_1048:628:2846:1639_1036x0_80_0_0_6d2096b6b615c76baf083ea4ec21cf0e.jpg
РИА Новости

В "Нафтогазе" заявили о предупреждении "Газпрома" перекрыть газ

16:35 28.11.2019 (обновлено: 19:03 28.11.2019)
39537
© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
По его словам, в письме российской компании указывается, что у "Газпрома" в 10 часов 1 января не будет оснований продолжать поставки топлива на Украину.
Газовое оборудование в Львовской области Украины
26 ноября, 18:05
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
"Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", - отметил Витренко.
При этом он обратил внимание на указание точного времени, что заставляет воспринимать это сообщение как угрозу.
"Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах", - заявил он.

Ситуация с новым контрактом

Нынешние контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. На встрече 27 октября российская компания предложили пакетный вариант решения газовых вопросов. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В ответ украинская сторона заявила, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
26 ноября, 07:40
В "Нафтогазе" пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Затем 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год.
При этом в российской компании отметили, что новый договор может быть подписан только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Также "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржел назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
22 ноября, 08:00
Украина и Польша будут бороться за российский газ друг с другом
261626424
Обсудить 51
Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Никаких договоров и контрактов. Европа, если хочет, пусть качает и северных и турецких трубопроводов. Кому не хватит - форсмажор, пусть строят сами южный или любой другой поток. Всё равно Украина так и будет судиться, и отсуживать при такой оголтелой русофобии. Отдать 3 млрд и закрыть вентиль. При нехватке газ подскочит в цене на биржах, газпром отобьет.
28 ноября, 16:56
Владимир Н
12410104
Контракт закончился,значит всё.
28 ноября, 16:56
Вадим Ипполитов
10521003
Рекомендуем
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме высказались об украинских сценариях реинтеграции Донбасса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине
Меркель упала на сцене в Берлине
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина озвучила вопросы для саммита "нормандской четверки" в Париже
Логотип госкорпорации Роскосмос
В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали законопроект о выходном дне 31 декабря
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния