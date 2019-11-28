В "Нафтогазе" заявили о предупреждении "Газпрома" перекрыть газ

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
По его словам, в письме российской компании указывается, что у "Газпрома" в 10 часов 1 января не будет оснований продолжать поставки топлива на Украину.
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"Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль", - отметил Витренко.
При этом он обратил внимание на указание точного времени, что заставляет воспринимать это сообщение как угрозу.
"Это читаешь, и голос Левитана стоит в ушах", - заявил он.
Ситуация с новым контрактом
Нынешние контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. На встрече 27 октября российская компания предложили пакетный вариант решения газовых вопросов. В частности, речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В ответ украинская сторона заявила, что рассматриваются разные схемы, но не обнуление.
Затем 18 ноября "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год.
При этом в российской компании отметили, что новый договор может быть подписан только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Также "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржел назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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