Врач рассказал, чем опасен долгий сон в выходные

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач-сомнолог из Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов в беседе с "Вечерней Москвой" развеял миф о том, что продолжительный сон по выходным может компенсировать усталость и недосып.
По его словам, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше обычного, чем в будни — может стать причиной серьезных заболеваний. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.
Как объяснил Полуэктов, переизбыток сна тормозит умственные способности, а долгое нахождение в горизонтальном положении влияет на позвоночник. В организме также могут нарушиться обменные процессы, что приводит к "накоплению жировой массы".
"Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный", — заявил врач.
Кроме того, сомнолог посоветовал отказаться от физических нагрузок перед сном. В крайних мерах он предложил использовать специальные биодобавки, которые восстанавливают режим, а также пройти консультацию у специалиста.