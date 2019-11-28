Врач рассказал, чем опасен долгий сон в выходные

По его словам, подобный режим отдыха — когда в выходные человек спит больше обычного, чем в будни — может стать причиной серьезных заболеваний. Среди них — сахарный диабет и заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой.

Как объяснил Полуэктов, переизбыток сна тормозит умственные способности, а долгое нахождение в горизонтальном положении влияет на позвоночник. В организме также могут нарушиться обменные процессы, что приводит к "накоплению жировой массы".

"Привыкли ложиться в пять утра? Тогда отодвигайте каждый день на час свой сон, чтобы вернуть свой ритм, скажем, к 23 часам. Конечно, этот процесс продолжительный, но эффективный", — заявил врач.