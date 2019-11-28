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РИА Новости

Карасин рассказал об ожиданиях от встречи с Абашидзе в Праге

16:24 28.11.2019 (обновлено: 16:26 28.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Грузия постараются вывести отношения из тупика, возникшего из-за летних акций протеста в Тбилиси, заявил в четверг российский сенатор Григорий Карасин перед встречей со спецпредставителем премьера Грузии Зурабом Абашидзе.
"Мы встречаемся в Праге с хорошим рабочим настроем. Наша главная задача, это вывести отношения из того тупика, в котором они оказались в результате демонстраций и грубых высказываний в адрес России в июне-июле текущего года. Возможность урегулирования этих отношений существует, однако, к сожалению, внутриполитическое положение Грузии вновь напряженное", - приводит слова Карасина сайт грузинского Первого канала.
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Он выразил надежду, что процессы в Грузии не повлияют на двусторонние отношения. Карасин отметил, что обсудит с Абашидзе все актуальные вопросы. Встреча проходит в Праге в эти минуты.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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8 июля, 00:20
Авиасообщение между Россией и Грузией
111000
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Прекращение авиасообщения между Россией и ГрузиейЗураб АбашидзеГригорий КарасинРоссияГрузияПереговоры о восстановлении авиасообщения между Россией и ГрузиейПолитика
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