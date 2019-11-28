Карасин рассказал об ожиданиях от встречи с Абашидзе в Праге

"Мы встречаемся в Праге с хорошим рабочим настроем. Наша главная задача, это вывести отношения из того тупика, в котором они оказались в результате демонстраций и грубых высказываний в адрес России в июне-июле текущего года. Возможность урегулирования этих отношений существует, однако, к сожалению, внутриполитическое положение Грузии вновь напряженное", - приводит слова Карасина сайт грузинского Первого канала

Он выразил надежду, что процессы в Грузии не повлияют на двусторонние отношения. Карасин отметил, что обсудит с Абашидзе все актуальные вопросы. Встреча проходит в Праге в эти минуты.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.