Минсельхоз заявил об угрозе вымерзания озимых в ряде регионов

"На некоторых территориях у нас отмечается воздействие неблагоприятных погодных факторов. В частности, не везде у нас было достаточно влаги в период всхода, но там будем мониторить ситуацию, когда они появятся", - сказал Некрасов в ходе совещания в Совфеде.