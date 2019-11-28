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РИА Новости

Минсельхоз заявил об угрозе вымерзания озимых в ряде регионов

16:28 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минсельхоз РФ видит риск вымерзания посевов озимых культур в ряде регионов из-за отсутствия снега, однако пока министерство не располагает данными о случаях повреждения озимых, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.
"На некоторых территориях у нас отмечается воздействие неблагоприятных погодных факторов. В частности, не везде у нас было достаточно влаги в период всхода, но там будем мониторить ситуацию, когда они появятся", - сказал Некрасов в ходе совещания в Совфеде.
"В некоторых территориях пока нет снега, соответственно, есть риск вымерзания, повреждения низкими температурами посевов культур. Но пока достоверных фактов о том, что что-то у кого-то где-то погибло, в Минсельхозе нет", - добавил глава департамента.
По данным Минсельхоза, по состоянию на 28 ноября сев озимых культур в России проведен на площади 18,2 миллиона гектаров (104% к прогнозной площади). В прошлом году на аналогичную дату площадь сева озимых составила 17,6 миллиона гектаров.
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ПогодаМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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