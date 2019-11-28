В Москве эвакуировали шестой районный суд из-за угрозы минирования

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Измайловский районный суд проверяют правоохранители из-за сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее информацию об эвакуации РИА Новости подтвердили в Тверском, Мещанском, Басманном, Останкинском и Кузьминском судах. При этом пресс-секретарь Кузьминского суда Карина Каленова сказала, что в тексте поступившего в приёмную электронного письма злоумышленники требуют заплатить биткоины. Из здания Тверского райсуда вывели 50 человек, из Басманного - 200 человек, еще 45 человек - из Останкинского.
"Угроза взрыва поступила в Измайловский районный суд по адресу: улица Первомайская, дом 12", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг сообщалось, что письма с угрозами о "минировании" и требованиями выплаты биткоинов пришли в Петербурге пяти районным судам, в Городской суд и 1-й Западный окружной военный суд.