В Москве эвакуировали шестой районный суд из-за угрозы минирования

Ранее информацию об эвакуации РИА Новости подтвердили в Тверском, Мещанском, Басманном, Останкинском и Кузьминском судах. При этом пресс-секретарь Кузьминского суда Карина Каленова сказала, что в тексте поступившего в приёмную электронного письма злоумышленники требуют заплатить биткоины. Из здания Тверского райсуда вывели 50 человек, из Басманного - 200 человек, еще 45 человек - из Останкинского.