Генсек НАТО рассказал о разногласиях по Сирии в альянсе

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО признает, что среди союзников есть разногласия по действиям Турции в Сирии, однако основой для согласия является позиция, что турецкая операция не должна приводить к ослаблению усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг

"Не секрет, что у союзников по НАТО есть разногласия по разным вопросам, в том числе по ситуации на северо-востоке Сирии", - сказал он на пресс-конференции в Париже, отметив, что сам ранее также выражал обеспокоенность относительно турецкой операции.

Но в то же время, по его словам, союзники согласились с тем, что "важно не подрывать достижения в борьбе с ИГ*".

"Мы проделали большой прогресс, но борьба еще не окончена. Внутри НАТО есть твердая приверженность борьбе с ИГ*", - сказал Столтенберг.

Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.