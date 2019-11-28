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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Генсек НАТО рассказал о разногласиях по Сирии в альянсе

16:04 28.11.2019 (обновлено: 16:06 28.11.2019)
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО признает, что среди союзников есть разногласия по действиям Турции в Сирии, однако основой для согласия является позиция, что турецкая операция не должна приводить к ослаблению усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Не секрет, что у союзников по НАТО есть разногласия по разным вопросам, в том числе по ситуации на северо-востоке Сирии", - сказал он на пресс-конференции в Париже, отметив, что сам ранее также выражал обеспокоенность относительно турецкой операции.
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Но в то же время, по его словам, союзники согласились с тем, что "важно не подрывать достижения в борьбе с ИГ*".
"Мы проделали большой прогресс, но борьба еще не окончена. Внутри НАТО есть твердая приверженность борьбе с ИГ*", - сказал Столтенберг.
Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* запрещенная в России террористическая организация.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииНАТОСирияЙенс СтолтенбергВ мире
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