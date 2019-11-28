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РИА Новости

Столтенберг заявил, что ЕС не сможет обойтись без НАТО

15:53 28.11.2019 (обновлено: 16:32 28.11.2019)
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© REUTERS / POOLПрезидент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
© REUTERS / POOL
Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО остается единственной платформой, где Северная Америка и Европа могут вместе решать стратегические вопросы, в том числе в отношении усиления Китая и России, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"НАТО является единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа могут совместно решать стратегические вопросы. Мы делаем это ежедневно, и это такие вопросы, как борьба с терроризмом, как поступать в отношении более напористой России, в связи с подъемом Китая", - сказал Столтенберг в Париже после переговоров с Макроном.
Саммит НАТО
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Французский лидер ранее подверг критике состояние диалога в альянсе, заявив о "смерти мозга" организации.
По мнению же генсека альянса, "Евросоюз не может защитить Европу" самостоятельно, а "европейское единство не может заменить трансатлантическое единство".
"Сильная НАТО и сильный Европейский союз - это две стороны одной медали. И то, и другое необходимо для сохранения свободы и процветания Европы", - заявил Столтенберг.
Активизация НАТО на юго-западном стратегическом направлении вынуждает Россию предпринимать симметричные меры для нейтрализации угроз национальной безопасности, заявлял ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. А президент России Владимир Путин говорил, что РФ никому не угрожает, строго соблюдает свои обязательства в сфере международной безопасности и открыта для диалога с партнерами, но необходимо сделать все для надежной защиты страны.
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Эммануэль МакронНАТОЕвросоюзЙенс СтолтенбергПарижБезопасностьВ мире
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