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Карачаево-Черкесская Республика
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РИА Новости

В КЧР запретили продажу никотиносодержащей продукции детям до 18 лет

15:52 28.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕКРЕССК, 28 ноя - РИА Новости. Продажа любой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним в Карачаево-Черкесии отныне запрещена, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
"В четверг парламент республики единогласно внес изменения в закон КЧР "Об ограничении на территории Карачаево-Черкесской Республики розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина" и в закон "Об административных правонарушениях". Изменения касаются запрета на продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним", - написал Темрезов.
Он уточнил, что вопрос о свободной продаже детям и подросткам никотиносодержащей продукции был поднят в том числе в ходе прямого эфира жителей с главой республики.
"На сегодняшний день на федеральном уровне под запрет подпадает лишь продукция, содержащая табак, а понятие "никотиносодержащая продукция" в законе отсутствует. Этой лазейкой и пользуются производители различных изделий из различных трав, продаваемых в виде жевательных конфет и т.д. Но никотина в одной такой пачке примерно столько же, сколько в 3 пачках сигарет", - считает Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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