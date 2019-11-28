В КЧР запретили продажу никотиносодержащей продукции детям до 18 лет

"В четверг парламент республики единогласно внес изменения в закон КЧР "Об ограничении на территории Карачаево-Черкесской Республики розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина" и в закон "Об административных правонарушениях". Изменения касаются запрета на продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним", - написал Темрезов.

Он уточнил, что вопрос о свободной продаже детям и подросткам никотиносодержащей продукции был поднят в том числе в ходе прямого эфира жителей с главой республики.

"На сегодняшний день на федеральном уровне под запрет подпадает лишь продукция, содержащая табак, а понятие "никотиносодержащая продукция" в законе отсутствует. Этой лазейкой и пользуются производители различных изделий из различных трав, продаваемых в виде жевательных конфет и т.д. Но никотина в одной такой пачке примерно столько же, сколько в 3 пачках сигарет", - считает Темрезов.