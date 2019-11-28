Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook .

Она также опубликовала фото заявления на имя премьера Алексея Гончарука. "Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - указано в заявлении.

Зеркаль также возглавляет делегации, представляющие интересы Украины в спорах с РФ в международных инстанциях. Одна создана для представления Украины в Международном суде ООН по морскому праву, вторая - для участия в слушаниях Международного суда ООН по нарушениям международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.