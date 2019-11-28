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РИА Новости

Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

15:50 28.11.2019 (обновлено: 15:53 28.11.2019)
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© AP Photo / Peter DejongЗамглавы МИД Украины Алена Зеркаль
Замглавы МИД Украины Алена Зеркаль
© AP Photo / Peter Dejong
Замглавы МИД Украины Алена Зеркаль. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что написала заявление об увольнении.
Агентство "Укринформ" сообщило, что Зеркаль намерена уйти с должности, так как "не может оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри министерства иностранных дел, которое исполняет решение президента".

"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала фото заявления на имя премьера Алексея Гончарука. "Прошу уволить меня с должности заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию", - указано в заявлении.
Зеркаль также возглавляет делегации, представляющие интересы Украины в спорах с РФ в международных инстанциях. Одна создана для представления Украины в Международном суде ООН по морскому праву, вторая - для участия в слушаниях Международного суда ООН по нарушениям международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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