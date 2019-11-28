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РИА Новости

В Sputnik Эстония сообщили о попытках "выдавить" агентство из страны

15:39 28.11.2019 (обновлено: 18:04 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Эстонии предпринимают целенаправленные попытки выдавить агентство "Россия сегодня" из страны, при том, что большая часть его сотрудников - граждане республики. Помимо прямого давления на журналистов, участились попытки финансового вмешательства в работу медиагруппы, сообщили в пресс-службе агентства.
"В конце октября 2019 года, эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств от МИА "Россия сегодня" сотрудникам Sputnik Эстония, налоговые платежи и платежи за аренду офиса", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что другие эстонские банковские структуры, в которые обратилось агентство, также отказались проводить операции. При этом в течение почти четырех лет работы Sputnik в Эстонии денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
Давление на банковские структуры и контрагентов Sputnik в Эстонии оказывает государственное "Бюро данных об отмывании денег" (RAB) Департамента полиции и погранохраны.
Сейчас все транзакции от МИА "Россия сегодня" контрагентам на территории Эстонии заморожены. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции о том, что текущий договор аренды расторгнут в одностороннем порядке.
Эстония – единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них – граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
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