В Sputnik Эстония сообщили о попытках "выдавить" агентство из страны

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Эстонии предпринимают целенаправленные попытки выдавить агентство Власти Эстонии предпринимают целенаправленные попытки выдавить агентство "Россия сегодня" из страны, при том, что большая часть его сотрудников - граждане республики. Помимо прямого давления на журналистов, участились попытки финансового вмешательства в работу медиагруппы, сообщили в пресс-службе агентства.

"В конце октября 2019 года, эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств от МИА "Россия сегодня" сотрудникам Sputnik Эстония, налоговые платежи и платежи за аренду офиса", - говорится в заявлении.

Отмечается, что другие эстонские банковские структуры, в которые обратилось агентство, также отказались проводить операции. При этом в течение почти четырех лет работы Sputnik в Эстонии денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.

Sputnik в Эстонии оказывает государственное "Бюро данных об отмывании денег" (RAB) Департамента полиции и погранохраны. Давление на банковские структуры и контрагентовв Эстонии оказывает государственное "Бюро данных об отмывании денег" (RAB) Департамента полиции и погранохраны.

Сейчас все транзакции от МИА "Россия сегодня" контрагентам на территории Эстонии заморожены. Арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции о том, что текущий договор аренды расторгнут в одностороннем порядке.