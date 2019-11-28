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РИА Новости

Собянин прокомментировал введение системы распознавания лиц в Москве

15:37 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Введение системы видеонаблюдения в Москве позволило в разы снизить количество преступлений в столице, технологии распознавания лиц помогут повысить безопасность москвичей, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что половина преступлений в Москве совершается иногородними гражданами, которые в большинстве случаев уже имели судимость и приезжают в столицу для повторного совершения преступления. Благодаря системе распознавания лиц, такие люди не смогут скрыться, подчеркнул он.
"То, что мы в разы снизили разбой, кражи квартир и так далее - это во многом уже заслуга системы видеонаблюдения. Когда это совмещено еще и с распознаванием лиц - то вот эти вот граждане, которые приезжают в город не для того, чтобы поработать, или там в туристическую поездку, а для того, чтобы пограбить и поразбойничать, - они точно будут вредны... Это очень важная система, эффектов гораздо больше чем минусов", - сказал Собянин.
Он добавил, что в результате введения системы распознавания лиц удастся "значительно продвинуться с точки зрения безопасности москвичей".
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