Собянин прокомментировал введение системы распознавания лиц в Москве

"То, что мы в разы снизили разбой, кражи квартир и так далее - это во многом уже заслуга системы видеонаблюдения. Когда это совмещено еще и с распознаванием лиц - то вот эти вот граждане, которые приезжают в город не для того, чтобы поработать, или там в туристическую поездку, а для того, чтобы пограбить и поразбойничать, - они точно будут вредны... Это очень важная система, эффектов гораздо больше чем минусов", - сказал Собянин.