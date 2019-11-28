Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека остаются в больнице после столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
В среду утром автобус, перевозивший рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода, столкнулся с электричкой. По уточненным данным, пострадали 15 человек, восемь из которых были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести.
"На сегодняшний день в больнице осталось двое пострадавших. Их состояние стабильное", - сказал собеседник.
Как ранее сообщала полиция, водитель автобуса пояснил правоохранителям, что решил объехать стоявшую электричку, подумав, что она сломалось, не заметил красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего вред здоровью людей, организована проверка.
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