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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области

15:31 28.11.2019 (обновлено: 15:32 28.11.2019)
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© Фото : УМВД по Астраханской областиЭлектричка столкнулась с автобусом в Астраханской области
Электричка столкнулась с автобусом в Астраханской области
© Фото : УМВД по Астраханской области
Электричка столкнулась с автобусом в Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Два человека остаются в больнице после столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
В среду утром автобус, перевозивший рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода, столкнулся с электричкой. По уточненным данным, пострадали 15 человек, восемь из которых были госпитализированы в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Столкновение автобуса с электричкой в Астраханской области
Вчера, 09:40
Водитель автобуса рассказал подробности ДТП в Астраханской области
"На сегодняшний день в больнице осталось двое пострадавших. Их состояние стабильное", - сказал собеседник.
Как ранее сообщала полиция, водитель автобуса пояснил правоохранителям, что решил объехать стоявшую электричку, подумав, что она сломалось, не заметил красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего вред здоровью людей, организована проверка.
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