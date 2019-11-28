Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области

"На сегодняшний день в больнице осталось двое пострадавших. Их состояние стабильное", - сказал собеседник.

Как ранее сообщала полиция, водитель автобуса пояснил правоохранителям, что решил объехать стоявшую электричку, подумав, что она сломалось, не заметил красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего вред здоровью людей, организована проверка.