В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
По его информации, в 8.15 (7.15 мск) среды поступило сообщение о столкновении электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода.
"В результате ДТП предварительно пострадали четыре человека, находящихся в автобусе", - сказал он.
Подвижной состав с рельсов не сошел.
Регулярного движения по этому пути нет.
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