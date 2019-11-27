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РИА Новости

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

08:02 27.11.2019 (обновлено: 08:12 27.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный семафор
Железнодорожный семафор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный семафор. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
По его информации, в 8.15 (7.15 мск) среды поступило сообщение о столкновении электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода.
"В результате ДТП предварительно пострадали четыре человека, находящихся в автобусе", - сказал он.
Подвижной состав с рельсов не сошел.
Регулярного движения по этому пути нет.
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МЧС РФАстраханская областьПроисшествия
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