НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет

"Это верно, что мы согласились с новой формулой по распределению этих расходов (в общий бюджет – ред.), США заплатят меньше, ФРГ выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО. Остальное будет распределено между другими союзниками", - сообщил Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже.