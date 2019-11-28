БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет альянса, при которой США сократят свою долю, а ФРГ, напротив, увеличит, сообщил в четверг генсек организации Йенс Столтенберг.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на ряд официальных лиц США сообщил, что администрация Дональда Трампа предприняла шаги, чтобы сократить свой вклад в коллективный бюджет НАТО. Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, которое покрывает, в частности, расходы на содержание штаб-квартиры.
"Это верно, что мы согласились с новой формулой по распределению этих расходов (в общий бюджет – ред.), США заплатят меньше, ФРГ выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО. Остальное будет распределено между другими союзниками", - сообщил Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже.