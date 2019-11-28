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РИА Новости

Путин проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

15:13 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 29 ноября в Кабардино-Балкарии проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, а также встретится с главой республики Казбеком Коковым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать девятого ноября президент РФ Путин совершит рабочую поездку в Кабардино-Балкарию. В Нальчике глава государства проведет заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Основной темой станет вопрос о реализации целей и задач Стратегии государственной национальной политики РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что докладчиками выступят министр культуры РФ Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева.
Кроме того, президент также проведет рабочую встречу с главой КБР Коковым и посетит детскую академию творчества "Солнечный город", в которой по различным образовательным программам обучаются более шести тысяч талантливых детей.
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Ольга ВасильеваВладимир МединскийВладимир ПутинНальчикРоссияКабардино-БалкарияОбщество
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