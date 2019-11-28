Собянин оценил изменения в Мосгордуме после выборов

"Я не сказал бы, что Мосгордума стала сложнее, здесь нужно другой термин подобрать - она стала больше отвечать политическому ландшафту города и предпочтениям москвичей. Там появились, помимо "Коммунистической фракции", еще "Справедливая Россия", "Яблоко", которые являются традиционными партиями для Москвы, и было странно, когда их вообще не было", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, стало ли сложнее городское управление после выборов в Мосгордуму, в результате которых обновился состав.