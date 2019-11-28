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РИА Новости

Собянин оценил изменения в Мосгордуме после выборов

14:56 28.11.2019 (обновлено: 14:57 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости, что Московская городская дума после выборов стала больше отвечать политическому ландшафту города и предпочтениям москвичей, отметив, что чиновникам станет сложнее вести работу в результате обновленного состава законодательного органа.
"Я не сказал бы, что Мосгордума стала сложнее, здесь нужно другой термин подобрать - она стала больше отвечать политическому ландшафту города и предпочтениям москвичей. Там появились, помимо "Коммунистической фракции", еще "Справедливая Россия", "Яблоко", которые являются традиционными партиями для Москвы, и было странно, когда их вообще не было", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о том, стало ли сложнее городское управление после выборов в Мосгордуму, в результате которых обновился состав.
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По словам мэра, в Мосгордуме, тем самым, появилась возможность проведения большого количества дискуссий. "Это же замечательно, что ж в этом плохого? Сложнее, конечно. В этом смысле сложнее стало. Но для кого? Для чиновников сложнее. И слава богу! Пусть тренируются, пусть объясняют депутатам, дискутируют, доказывают", - заявил Собянин.
Он привел в пример процесс принятия бюджета Москвы в Мосгордуме, который проходил с оживленными "дискуссиями, спорами, горячими выступлениями".
"Но вчера приняли бюджет, практически представители всех фракций проголосовали. Часть фракций приняла решение официальное о том, чтоб поддержать этот бюджет. В целом, из 45 депутатом проголосовало 35. Это говорит о том, что контакт, взаимодействие между депутатами, насколько бы они оппозиционными и громкими ни были, все равно состоялся. Мы довели информацию, объяснили, смогли учесть много предложений, которые прозвучали во время обсуждения бюджета", - заключил он, отметив, что это является нормальной работой между городским сообществом и исполнительной властью.
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