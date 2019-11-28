Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
Он выразил сожаление, что не может рассказал их подробности.
Как отметил Данилов, работа над сценариями продолжается, он призвал поверить в то, что они будут только в пользу Украины.
В августе Руслан Рябошапка, занимавший должность заместителя главы президентского офиса, заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма. К 2020 году в Киеве намерены представить первый пакет инициатив.
Позднее так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал об основных направлениях работы по "деоккупации" Крыма.