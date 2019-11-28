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РИА Новости

Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса

15:01 28.11.2019 (обновлено: 16:01 28.11.2019)
19201
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.
Он выразил сожаление, что не может рассказал их подробности.
Как отметил Данилов, работа над сценариями продолжается, он призвал поверить в то, что они будут только в пользу Украины.

"Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", — добавил секретарь СНБО.

В августе Руслан Рябошапка, занимавший должность заместителя главы президентского офиса, заявил, что рабочая группа "по вопросам реинтеграции оккупированных территорий" разработает стратегию по возвращению Донбасса и Крыма. К 2020 году в Киеве намерены представить первый пакет инициатив.
Позднее так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал об основных направлениях работы по "деоккупации" Крыма.
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Алексей ДаниловРуслан РябошапкаСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассУНИАНСовет национальной безопасности и обороны УкраиныКрымКиевВ мире
Популярные комментарии
Мы обязательно вернем Украину, предварительно интегрировав всех бандеровцев в Европу.
28 ноября, 15:10
sizif8
52140001
В какой то песне слышал эти пять сценариев, кажись у Игоря Николаева)))))
28 ноября, 15:03
Руслан Мурадов
23160000
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