Минздрав выступил против возврата продажи пива на стадионах

Ранее Хамзаев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить реализацию законопроекта по возвращению продажи пива во время спортивных мероприятий. Вернуть продажу пива на стадионах ранее предложил президент Татарстана Рустам Минниханов

"Снятие запрета на продажу и потребление алкоголя на объектах спорта может оказать неблагоприятное воздействие на детей и подростков, посещающих такие мероприятия, что повлияет на формирование культуры потребления алкогольной продукции в будущем, и спортивные мероприятия будут ассоциироваться с обязательным потреблением алкоголя", - говорится в письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Алексея Киселева-Романова (копия имеется в распоряжении РИА Новости).

После введения запрета на продажу алкоголя на стадионах, как указано в письме, по данным Минспорта, посещаемость матчей увеличилась. Соответственно, численность сотрудников МВД, которых привлекают к обеспечению порядка и безопасности, наоборот, снижается.