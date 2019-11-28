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РИА Новости

Минздрав выступил против возврата продажи пива на стадионах

14:38 28.11.2019 (обновлено: 14:39 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРоссийский болельщик
Российский болельщик
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российский болельщик. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения поддерживает позицию "Трезвой России" о недопустимости продажи алкоголя на стадионах, говорится в письме Минздрава, адресованном главе организации Султану Хамзаеву.
Ранее Хамзаев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить реализацию законопроекта по возвращению продажи пива во время спортивных мероприятий. Вернуть продажу пива на стадионах ранее предложил президент Татарстана Рустам Минниханов.
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"Снятие запрета на продажу и потребление алкоголя на объектах спорта может оказать неблагоприятное воздействие на детей и подростков, посещающих такие мероприятия, что повлияет на формирование культуры потребления алкогольной продукции в будущем, и спортивные мероприятия будут ассоциироваться с обязательным потреблением алкоголя", - говорится в письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Алексея Киселева-Романова (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
После введения запрета на продажу алкоголя на стадионах, как указано в письме, по данным Минспорта, посещаемость матчей увеличилась. Соответственно, численность сотрудников МВД, которых привлекают к обеспечению порядка и безопасности, наоборот, снижается.
"В этой связи Минздрав России последовательно выступает против розничной продажи и потребления алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, на объектах спорта и прилегающих к ним территориях", - сказано в письме.
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МинспортТрезвая РоссияСултан ХамзаевМинистерство здравоохранения РФРустам МиннихановВладимир ПутинРоссияСпортОбщество
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