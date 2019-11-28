Собянин назвал самый посещаемый рождественский фестиваль в мире

"Этот фестиваль полюбился и москвичам и туристам... Его посещают около 15 миллионов человек. Это самый посещаемый фестиваль рождественский в мире, пожалуй", - сказал Собянин.

Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что "Путешествие в Рождество" — самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона человек — это более полумиллиона посетителей ежедневно. Отмечается, что в этом году фестиваль начнется 13 декабря и завершится 12 января. В разных округах Москвы ежедневно будут работать около 40 площадок, в будние дни — с 11.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 22.00.