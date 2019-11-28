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РИА Новости

Собянин назвал самый посещаемый рождественский фестиваль в мире

14:38 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Путешествие в Рождество" - самый посещаемый рождественский фестиваль в мире, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"Этот фестиваль полюбился и москвичам и туристам... Его посещают около 15 миллионов человек. Это самый посещаемый фестиваль рождественский в мире, пожалуй", - сказал Собянин.
Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что "Путешествие в Рождество" — самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона человек — это более полумиллиона посетителей ежедневно. Отмечается, что в этом году фестиваль начнется 13 декабря и завершится 12 января. В разных округах Москвы ежедневно будут работать около 40 площадок, в будние дни — с 11.00 до 21.00, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 22.00.
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