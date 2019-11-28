СМИ узнали детали украинской концепции переходного правосудия

КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские власти планируют создать специальный орган для расследования резонансных преступлений, совершенных во время конфликта в Украинские власти планируют создать специальный орган для расследования резонансных преступлений, совершенных во время конфликта в Донбассе , говорится в концепции переходного правосудия, текст которого есть в распоряжении интернет-издания " TheБабель ".

По информации издания, концепция переходного правосудия должна решить проблемы, с которыми столкнется Украина после завершения конфликта. Концепция предлагает наказать преступников, определить жертв и пострадавших, вернуть им имущество и выплатить компенсации, создать "комиссии правды" и многое другое. По информации "theБабель", после того как документ одобрит комиссия при президенте по вопросам правовой реформы, концепцию утвердит глава государства Владимир Зеленский

Планируется, что будет создан специальный орган, который будет расследовать и обнародовать наиболее резонансные преступления и рассказывать о масштабах нарушений прав человека в Донбассе. Формировать орган предлагают на открытом и прозрачном конкурсе, а как участников привлекать авторитетных украинских и зарубежных экспертов. "Они смогут допрашивать жертв конфликта, свидетелей, чиновников и получат доступ к информации с ограниченным доступом. Власть влиять на работу этого органа не сможет", — цитирует концепцию издание. Предполагается, что результатом работы станет отчет, который частично или полностью обнародуют.

В концепции раскрывается, как будут судить участников конфликта, в частности, тех, кто совершил военные преступления и преступления против человечности. "Власть разработает законы, которые позволят провести люстрацию всех руководителей оккупационных администраций, депутатов разных уровней, судей, силовиков, госслужащих, причастных к нарушениям прав человека. Их будут люстрировать по результатам проверок. Те, кто их не пройдут, не смогут занимать руководящие должности на госслужбе и возглавлять госпредприятия. Срок такого ограничения планируют определить специальным законом", - пишет СМИ.