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РИА Новости

СМИ узнали детали украинской концепции переходного правосудия

14:38 28.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Украинские власти планируют создать специальный орган для расследования резонансных преступлений, совершенных во время конфликта в Донбассе, говорится в концепции переходного правосудия, текст которого есть в распоряжении интернет-издания "TheБабель".
По информации издания, концепция переходного правосудия должна решить проблемы, с которыми столкнется Украина после завершения конфликта. Концепция предлагает наказать преступников, определить жертв и пострадавших, вернуть им имущество и выплатить компенсации, создать "комиссии правды" и многое другое. По информации "theБабель", после того как документ одобрит комиссия при президенте по вопросам правовой реформы, концепцию утвердит глава государства Владимир Зеленский.
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Планируется, что будет создан специальный орган, который будет расследовать и обнародовать наиболее резонансные преступления и рассказывать о масштабах нарушений прав человека в Донбассе. Формировать орган предлагают на открытом и прозрачном конкурсе, а как участников привлекать авторитетных украинских и зарубежных экспертов. "Они смогут допрашивать жертв конфликта, свидетелей, чиновников и получат доступ к информации с ограниченным доступом. Власть влиять на работу этого органа не сможет", — цитирует концепцию издание. Предполагается, что результатом работы станет отчет, который частично или полностью обнародуют.
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В концепции раскрывается, как будут судить участников конфликта, в частности, тех, кто совершил военные преступления и преступления против человечности. "Власть разработает законы, которые позволят провести люстрацию всех руководителей оккупационных администраций, депутатов разных уровней, судей, силовиков, госслужащих, причастных к нарушениям прав человека. Их будут люстрировать по результатам проверок. Те, кто их не пройдут, не смогут занимать руководящие должности на госслужбе и возглавлять госпредприятия. Срок такого ограничения планируют определить специальным законом", - пишет СМИ.
Кроме того, решать, кому нужно возместить убытки в результате военного конфликта, будет отдельный орган - его должен создать кабмин.
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Ситуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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