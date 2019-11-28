Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-28T14:37+0300
https://ria.ru/20191128/1561707846.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105543/98/1055439810_0:486:2230:1740_1036x0_80_0_0_389f0f5d610c100e1ec5fb67d9f66d8f.jpg
РИА Новости

Ученые объяснили, почему области черных дыр ярко светятся

14:33 28.11.2019 (обновлено: 14:37 28.11.2019)
1047
© Фото : NASA/ESAКрабовидная туманность. Быстро вращающаяся нейтронная звезда в центре туманности играет роль динамо, питающего магнитное поле. Синеватое свечение исходит от электронов, вращающихся с релятивистскими скоростями вокруг линий магнитного поля
Крабовидная туманность. Быстро вращающаяся нейтронная звезда в центре туманности играет роль динамо, питающего магнитное поле. Синеватое свечение исходит от электронов, вращающихся с релятивистскими скоростями вокруг линий магнитного поля
© Фото : NASA/ESA
Крабовидная туманность. Быстро вращающаяся нейтронная звезда в центре туманности играет роль динамо, питающего магнитное поле. Синеватое свечение исходит от электронов, вращающихся с релятивистскими скоростями вокруг линий магнитного поля
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Исследователи из Колумбийского университета (США) представили новое объяснение физики процессов мощного электромагнитного свечения областей черных дыр и нейтронных звезд. Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal.
Ученые десятилетиями обсуждают природу электромагнитного излучения, испускаемого областями, в которых расположены самые плотные объекты Вселенной — черные дыры и нейтронные звезды.
Считается, что высокоэнергетическое излучение, благодаря которому эти области ярко светятся, генерируется электронами, движущимися со скоростями, близкими к скорости света. Однако, что за процесс разгоняет эти частицы, оставалось загадкой.
Построив массивные суперкомпьютерные кинетические симуляции процессов, происходящих в областях свечения, американские астрофизики Лука Комиссо (Luca Comisso) и Лоренцо Сирони (Lorenzo Sironi) пришли к выводу, что мощное электромагнитное возбуждение возникает благодаря совместному действию двух факторов: турбулентного движения частиц и эффекта переподключения сверхсильных магнитных полей.
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
12 августа, 11:24РИА Наука
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
"Области, в которых расположены черные дыры и нейтронные звезды, наполнены чрезвычайно горячим газом заряженных частиц, а линии магнитного поля, смещаемые хаотическими движениями газа, приводят к магнитному переподключению — явлению, при котором линии магнитного поля разрываются и снова быстро воссоединяются, — приводятся в пресс-релизе Колумбийского университета слова Лука Комиссо. — Благодаря электрическому полю, созданному этим переподключением и турбулентностью, частицы ускоряются до экстремальных энергий, которые намного выше, чем в самых мощных ускорителях, таких как Большой адронный коллайдер в ЦЕРН".
"Для расчета траекторий сотен миллиардов заряженных частиц, которые самосогласованно определяют характер электромагнитного поля, мы использовали самый точный метод — метод частиц в ячейке", — говорит Лоренцо Сирони.
© Luca Comisso and Lorenzo SironiСуперкомпьютерное моделирование флуктуации плотности частиц в экстремальных турбулентных средах, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды. Частицы ускоряются до чрезвычайно высоких скоростей благодаря взаимодействиям с сильными турбулентными колебаниями в среде
Суперкомпьютерное моделирование флуктуации плотности частиц в экстремальных турбулентных средах, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды. Частицы ускоряются до чрезвычайно высоких скоростей благодаря взаимодействиям с сильными турбулентными колебаниями в среде
© Luca Comisso and Lorenzo Sironi
Суперкомпьютерное моделирование флуктуации плотности частиц в экстремальных турбулентных средах, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды. Частицы ускоряются до чрезвычайно высоких скоростей благодаря взаимодействиям с сильными турбулентными колебаниями в среде
Моделирование показало, что именно в момент переподключения возникают частицы, которые ускоряются турбулентными магнитными полями до самых высоких энергий. При этом большую часть своей энергии частицы получают, случайным образом отскакивая с чрезвычайно высокой скоростью от флуктуаций турбулентности. В сильных магнитных полях частицы двигаются по искривленным траекториям, испуская электромагнитное излучение.
"Это то самое излучение, которое мы наблюдаем вокруг черных дыр и нейтронных звезд", — добавляет Сирони.
Авторы планируют протестировать свои теоретические построения на Крабовидной туманности в созвездии Тельца — наиболее ярком объекте, обладающим мощным электромагнитным излучением. Туманность образовалась на месте сверхновой, взорвавшейся в 1054 году.
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
10 июня, 19:49РИА Наука
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
1212001
Обсудить 0
РИА НаукаКосмосКосмос - РИА НаукаКолумбийский университетСША
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн
"Роскосмос" объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Вывоз ракеты-носителя на стартовую площадку космодрома Байконур
Проект сверхтяжелой ракеты отправили на доработку, сообщают источники
Логотип госкорпорации Роскосмос
В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Составное изображение спиральной галактики NGC 4631. Розовым цветом показан звездный диск; зеленым – линии магнитного поля, направленные на нас; синим – от нас
Ученые впервые наблюдали магнитное поле, окружающее галактику
Эксперимент NA64 в ЦЕРН
Ученые нашли новое свидетельство бозона темной энергии
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния