Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T14:41+0300
https://ria.ru/20191128/1561707753.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156170/82/1561708212_49:0:1464:796_1036x0_80_0_0_18f83687014f54f3cc004c155761ba22.jpg
РИА Новости

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

14:32 28.11.2019 (обновлено: 14:41 28.11.2019)
231
© Официальный аккаунт МВД по Республике Дагестан в InstagramДТП на 4 километре автодороги Буйнакск-Талги в Дагестане
ДТП на 4 километре автодороги Буйнакск-Талги в Дагестане
© Официальный аккаунт МВД по Республике Дагестан в Instagram
ДТП на 4 километре автодороги Буйнакск-Талги в Дагестане
ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое в критическом состоянии госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщает МВД по региону.
"По предварительной информации, 25-летний водитель автомашины "ВАЗ-2106", совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Mitsubishi Lancer под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Как отмечается, еще двое участников ДТП в критическом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения.
"На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - отметили в МВД.
Махачкала
17 октября, 17:05
В Махачкале автомобиль сбил двух девочек по дороге в школу
200300
Обсудить 1
МВД по Республике ДагестанДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Тольятти осудили мужчину, избившего до смерти годовалую дочь
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
Сотрудник полиции в суде
В Москве будут судить женщину из Дагестана за серию отравлений
Лесовоз
Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции обвинил Макрона в поддержке терроризма
Полицейский
В Подмосковье мужчина c игрушечным пистолетом ограбил магазин
Автомобиль Следственного комитета России
Жителя Петербурга задержали по подозрению в заказном убийстве отца
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Легкомоторный самолет Piper PA-34
В Канаде упал одномоторный самолет
Украинские военнопленные и сотрудник полиции ЛНР во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Источник: Киев и Донбасс хотят провести обмен пленными до конца года
Табличка в исправительной колонии
Минюст готов облегчить допуск священников в СИЗО, заявляют в ФЕОР
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
Трансляция новостей о ракетном пуске КНДР
Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР
Мадрид, Испания
В Мадриде введут повышенные меры безопасности во время саммита COP25
Автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке
Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния