В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

ПЯТИГОРСК, 28 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое в критическом состоянии госпитализированы после столкновения двух автомобилей в Дагестане, сообщает МВД по региону.
"По предварительной информации, 25-летний водитель автомашины "ВАЗ-2106", совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Mitsubishi Lancer под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Как отмечается, еще двое участников ДТП в критическом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения.
"На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - отметили в МВД.
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