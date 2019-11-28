Собянин: Москва превосходит по уровню безопасности другие города мира

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва по уровню безопасности значительно превосходит другие города мира, в том числе европейские, во многом благодаря работникам правоохранительных органов, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"Москва за последние годы прошла революционный путь в этом направлении. Просто в разы уменьшились и грабежи, угон машины и разбой, не на проценты, а в разы. Сегодня Москва с точки зрения безопасности не только в центре, а вообще в городе, значительно превосходит своих побратимов городов других стран, в том числе и европейских", - сообщил мэр.
Собянин подчеркнул, что такой уровень безопасности был достигнут во многом благодаря работе правоохранительных органов.
"Мы должны гордиться и во многом благодарить нашу полицию, которую мы пытаемся обвинить во всех смертных грехах. Это во многом их заслуга", - отметил Собянин.