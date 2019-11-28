Собянин: Москва превосходит по уровню безопасности другие города мира

"Москва за последние годы прошла революционный путь в этом направлении. Просто в разы уменьшились и грабежи, угон машины и разбой, не на проценты, а в разы. Сегодня Москва с точки зрения безопасности не только в центре, а вообще в городе, значительно превосходит своих побратимов городов других стран, в том числе и европейских", - сообщил мэр.