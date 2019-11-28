Минимальная зарплата в Ленобласти вырастет на 6,7% в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Размер минимальной оплаты труда в Ленинградской области с 1 января 2020 года увеличится на 6,7% и будет составлять 12800 рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"Размер минимальной заработной платы с 1 января 2020 года в Ленинградской области составит 12800 рублей. Это выше показателей текущего года на 6,7%. В эту сумму не будет включаться доплата за работу в выходные дни и сверхурочные", - сказал губернатор области Александр Дрозденко

Он поставил подпись под трехсторонним соглашением между областью региональной Федерацией Профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей области. Дрозденко напомнил, что подписание подобных трехсторонних соглашений по социально-экономической политике и развитию социального партнерства в регионе проходит ежегодно.