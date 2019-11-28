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РИА Новости

Минимальная зарплата в Ленобласти вырастет на 6,7% в 2020 году

14:21 28.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Размер минимальной оплаты труда в Ленинградской области с 1 января 2020 года увеличится на 6,7% и будет составлять 12800 рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Размер минимальной заработной платы с 1 января 2020 года в Ленинградской области составит 12800 рублей. Это выше показателей текущего года на 6,7%. В эту сумму не будет включаться доплата за работу в выходные дни и сверхурочные", - сказал губернатор области Александр Дрозденко.
Он поставил подпись под трехсторонним соглашением между областью региональной Федерацией Профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей области. Дрозденко напомнил, что подписание подобных трехсторонних соглашений по социально-экономической политике и развитию социального партнерства в регионе проходит ежегодно.
Глава региона добавил, что договоренности по обязательствам, принятым сторонами на 2019 год, выполнены. Среднемесячная заработная плата в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 6,2% и составила 45045 рублей. На рынке труда Ленинградской области стабильная ситуация, уровень регистрируемой безработицы на 1 ноября 2019 года составил 0,34% от экономически активного населения", - отметил губернатор Ленобласти
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