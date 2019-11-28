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РИА Новости

Суд оштрафовал ресторанную компанию Бузовой

14:09 28.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Певица Ольга Бузова. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал на 100 тысяч рублей компанию "Бузова Рест Компани", развивающую сеть ресторанов BUZfood популярной певицы Ольги Бузовой, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Компания привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований.
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Установленное кодексом наказание для юрлиц за такое нарушение – штраф от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, либо приостановление деятельности предприятия. Также может применяться конфискация продукции. В чем конкретно состояло нарушение "Бузова Рест Компани", в материалах суда пока не уточняется.
На решение суда первой инстанции в течение 10 дней может быть подана апелляция. Административный штраф ответчик обязан уплатить не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.
На сайте BUZfood упоминаются три ресторана этой сети. Оба московских – на Цветном бульваре и в ТРЦ "Вегас Крокус Сити" - по техническим причинам не работают. Первый из них, как уточняется, в связи с переездом. Кроме того, есть ресторан в ТРЦ "Галерея" в Петербурге.
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Ольга БузоваМоскваРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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