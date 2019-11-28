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РИА Новости

Собянин рассказал про механизм формирования цен на парковку в Москве

14:03 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Цены на платную парковку в Москве зависят от востребованности и переполненности того или иного места, там, где есть свободные места, цены не поднимают, рассказал в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы не собираемся никаких цен на парковки повышать. Конечно, будем регулировать ценами те парковки, которые переполняются. Парковка должна быть процентов на 20 хотя бы свободна, чтобы была возможность у вас приехать и запарковать машину в любом месте, где есть система платной парковки. А если там нет этого места, то это уже проблема, тогда вы вынуждены с этой машиной кружить по городу, искать другие места, некомфортная ситуация. Вот в этих наиболее востребованных местах, конечно, надо смотреть и регулировать цены. Там, где нет спроса, есть свободные места, мы никогда и нигде никаких цен не поднимаем", - заявил Собянин в интервью РИА Новости.
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Градоначальник также отметил, что платные парковки в Москве являются мягким мотиватором для горожан пересаживаться на общественный транспорт.
"Нам денег от парковок не нужно, мы в городской бюджет их, собственно, так формально зачисляем и тут же передаем на уровень районов для благоустройства, улучшения общественных пространств, ремонта жилья и так далее. Нам это нужно как некий регулятор или создание мотивации, чтобы люди подумали еще раз, что дешевле для них, на машине поехать в центр или на общественном транспорте. Это такой достаточно мягкий мотиватор того, чтобы помимо создания качественного общественного пространства, качественного транспорта общественного, еще и финансово мотивировать эту историю", - пояснил мэр.
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