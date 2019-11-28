Собянин рассказал про механизм формирования цен на парковку в Москве

"Мы не собираемся никаких цен на парковки повышать. Конечно, будем регулировать ценами те парковки, которые переполняются. Парковка должна быть процентов на 20 хотя бы свободна, чтобы была возможность у вас приехать и запарковать машину в любом месте, где есть система платной парковки. А если там нет этого места, то это уже проблема, тогда вы вынуждены с этой машиной кружить по городу, искать другие места, некомфортная ситуация. Вот в этих наиболее востребованных местах, конечно, надо смотреть и регулировать цены. Там, где нет спроса, есть свободные места, мы никогда и нигде никаких цен не поднимаем", - заявил Собянин в интервью РИА Новости.