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РИА Новости

Собянин: в Москве две трети пассажиров пользуются электротранспортом

13:54 28.11.2019 (обновлено: 14:00 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Две трети пассажиров общественного транспорта в Москве пользуются электротранспортом, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что с 2021 года Москва планирует переходить на закупку электробусов и отказаться от обычных автобусов, чтобы практически весь парк наземного транспорта перевести в электротранспорт.
"У нас сегодня уже две трети пассажиров общественного транспорта перемещается на электротранспорте , это электрички, это метро, это трамваи, электробусы. Даже должен в скором времени электрический каршеринг появиться ", - сказал Собянин.
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