Собянин: в Москве две трети пассажиров пользуются электротранспортом

С ветерком по тротуару? На гироскутеры хотят распространить ПДД Минтранс предложил регулировать ПДД перемещения граждан на моноколесах, гироскутерах и другом личном электротранспорте. Эксперты рассказали об отношении к инициативе и объяснили, чем можно ее дополнить для удобства всех участников дорожного движения.