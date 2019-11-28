Собянин: в Москве две трети пассажиров пользуются электротранспортом

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Две трети пассажиров общественного транспорта в Москве пользуются электротранспортом, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что с 2021 года Москва планирует переходить на закупку электробусов и отказаться от обычных автобусов, чтобы практически весь парк наземного транспорта перевести в электротранспорт.
"У нас сегодня уже две трети пассажиров общественного транспорта перемещается на электротранспорте , это электрички, это метро, это трамваи, электробусы. Даже должен в скором времени электрический каршеринг появиться ", - сказал Собянин.
1 ноября, 16:48С ветерком по тротуару? На гироскутеры хотят распространить ПДДМинтранс предложил регулировать ПДД перемещения граждан на моноколесах, гироскутерах и другом личном электротранспорте. Эксперты рассказали об отношении к инициативе и объяснили, чем можно ее дополнить для удобства всех участников дорожного движения.