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РИА Новости

Собянин рассказал о росте средней продолжительности жизни в Москве

13:42 28.11.2019 (обновлено: 13:47 28.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни москвичей близка к европейскому уровню и перешагнет планку в 80 лет через 2-3 года, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"Продолжительность жизни уже сопоставима с европейскими городами. В том же Берлине продолжительность жизни — 80 лет. В Москве — 78 лет, и мы видим, что "набираем" каждый год дополнительно почти по полгода к продолжительности. Я уверен, что уже через 2-3 года мы перешагнем планку в 80 лет", — считает мэр столицы.
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Собянин сообщил, что количество людей старше 80 лет составляет около полумиллиона.
"Мы видим, что в течение нескольких лет их количество приблизится к миллиону", — поделился анализом динамики роста продолжительности жизни мэр.
Собянин также отметил высокий темп роста продолжительности жизни населения в сравнении с другими городами. "Никто такими темпами не двигается. Понятно, что мы от низкой базы шли, достигнув планки в 82 года. Выше перепрыгнуть это будет очень сложно. Но мы уже близки к европейскому уровню ожидаемой продолжительности жизни. То есть Москва будет в ближайшие годы городом 80+", — сказал мэр Москвы.
По его словам, согласно нацпроектам, поставленная планка продолжительности жизни москвичей — 82 года.
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