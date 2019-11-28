Собянин рассказал о росте средней продолжительности жизни в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни москвичей близка к европейскому уровню и перешагнет планку в 80 лет через 2-3 года, сказал мэр Москвы интервью РИА Новости. Средняя продолжительность жизни москвичей близка к европейскому уровню и перешагнет планку в 80 лет через 2-3 года, сказал мэр Москвы Сергей Собянин

"Продолжительность жизни уже сопоставима с европейскими городами. В том же Берлине продолжительность жизни — 80 лет. В Москве — 78 лет, и мы видим, что "набираем" каждый год дополнительно почти по полгода к продолжительности. Я уверен, что уже через 2-3 года мы перешагнем планку в 80 лет", — считает мэр столицы.

Собянин сообщил, что количество людей старше 80 лет составляет около полумиллиона.

"Мы видим, что в течение нескольких лет их количество приблизится к миллиону", — поделился анализом динамики роста продолжительности жизни мэр.

Собянин также отметил высокий темп роста продолжительности жизни населения в сравнении с другими городами. "Никто такими темпами не двигается. Понятно, что мы от низкой базы шли, достигнув планки в 82 года. Выше перепрыгнуть это будет очень сложно. Но мы уже близки к европейскому уровню ожидаемой продолжительности жизни. То есть Москва будет в ближайшие годы городом 80+", — сказал мэр Москвы.