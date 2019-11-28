Собянин рассказал о востребованности развития здравоохранения в Москве

"Это не случайно, в силу того, что у нас резко меняется демография, структура населения. Уже полмиллиона жителей Москвы - это люди старше 80 лет. В то же время новых москвичей около 100 тысяч появляется каждый год. И эта демография, с одной стороны, совсем маленькие москвичи, которым требуется специальный уход, с другой стороны - пожилое население. Все это формирует новый запрос на здравоохранение", - сказал Собянин.