Собянин рассказал о востребованности развития здравоохранения в Москве

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие здравоохранения в Москве востребованным, отметив, что основная причина этого - изменения структуры населения.
"В Москве острые проблемы чередуются вследствие того, что одни проблемы уходят, другие остаются более актуальными. Сегодня одна из таких главных тем, которая является, я не скажу, что она острая, но она наиболее востребованная - это развитие здравоохранения", - сказал Собянин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о главной городской проблеме в Москве.
Он отметил, что это связано с изменениями в структуре населения.
"Это не случайно, в силу того, что у нас резко меняется демография, структура населения. Уже полмиллиона жителей Москвы - это люди старше 80 лет. В то же время новых москвичей около 100 тысяч появляется каждый год. И эта демография, с одной стороны, совсем маленькие москвичи, которым требуется специальный уход, с другой стороны - пожилое население. Все это формирует новый запрос на здравоохранение", - сказал Собянин.